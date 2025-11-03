На петрозаводчанина напали в центре города

Мужчина пожаловался: его избили в центре города рядом с торговым центром «Макси». Обидчик попал в объектив камеры, записью петрозаводчанин поделился в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Драка произошла 26 октября на остановке рядом с торговым центром «Макси». Предположительно, до этого он был в ресторане. Петрозаводчанин описал внешность обидчика: лысый мужчина, в тот вечер он был в черной футболке и брюках.

Всех, кто узнал мужчину или был свидетелем, автор поста попросил связаться с собой или обратиться в полицию.