На опасном перекрестке в Петрозаводске появится пешеходный переход

Жители Петрозаводска попросили мэра обезопасить их при переходе оживленного перекрестка. Об этом Владимир Любарский рассказал на своей странице в соцсети.

Речь идет о пересечении улиц Володарского и Калинина. Попасть на другую сторону через проезжую часть здесь очень сложно – поток автомобилей крайне интенсивный.

- Решить этот вопрос сейчас невозможно из-за погоды. Но как только она позволит, на перекрестке появится пешеходный переход,

- пообещал мэр.

При этом для снижения скорости движения машин на улице Калинина оборудуют так называемый «лежачий полицейский». // фото: freepik.com