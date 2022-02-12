На Онежской набережной слепили неформального и влюбленного снеговика

В Петрозаводске продолжают подводить итоги различных гиперборейских забав. Ранее стало известно, кто выловил из Онежского озера больше всего рыбы. А теперь стали известны авторы самых симпатичных снеговиков.

Участники конкурса «SnegCom.ru» с самого утра трудились над влюбленными, спортивными, творческими, народными, неформальными снеговиками. Команды слепили и киногероя и снеговика петровской эпохи. Форму снегу дружно придавали как взрослые, так и дети. Всего на Онежской набережной уместились более 50 симпатичных снежных фигурок, рассказали в пресс-центре мэрии.

Дарья Еремина, Анастасия Рыжокина и Илья Тришков слепили самого симпатичного влюбленного снеговика. Спортивный лучше всех вышел у Алисы Корпусенко, Дианы Коваленко и Дмитрия Середкина. Снеговик-киногерой хорошо вышел у Марины Белоусовой, Надежды Куревиной и Екатерины Анхимовой, а неформальный – у Даниила, Натальи и Андрея Родичевых. Победителей наградили. Жюри поощрило и авторов нескольких самых оригинальных снеговиков. (фото пресс-центр администрации города)