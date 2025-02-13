На мосту в Гайжево установили светильники

На мосту в поселке Гайжево, расположенном в Кемском районе, появилось освещение. Об этом сообщил зампредседателя комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Заксобрания Карелии Андрей Монастыршин.

Он рассказал, что ранее направил обращение в прокуратуру с просьбой проверить отсутствие освещения на путепроводе. Надзорное ведомство подтвердило, что это нарушение создает угрозу для жизни и здоровья людей, и потребовало устранить его.

В феврале текущего года администрация Кемского района выполнила предписание прокуратуры, установив на мосту через реку Кемь девять светильников. Теперь мост стал безопаснее для пешеходов и водителей. // фото: Андрей Монастыршин/ВКонтакте