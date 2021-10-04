На молодых деревьях в Петрозаводске формируют кроны

Молодые деревья в карельской столице в данный момент приводят в порядок. Их кроны обрезают, чтобы придать им единый облик, сообщили в мэрии.

Уход ведут, учитывая биологические особенности видов, удаляют волчковые побеги. Всего на общественных территориях города планируют облагородить 600 молодых деревьев.

Это липы, клены, рябины, черемухи, ясени и туи, высаженные на проспектах Александра Невского и Ленина, улицах Анохина, Фридриха Энгельса, Маршала Мерецкова, «Правды», Свердлова, Герцена, в сквере Вечный Огонь.

Подрядчик также обрежет более возрастные деревья - яблони на улицах Лыжной и Ровио, на проспекте Александра Невского, а также серебристые ивы в сквере 71-ой Стрелковой Дивизии.

Ранее обновили березы, акации и яблони в Машезерском и Новозагородном скверах. // Фото: источник