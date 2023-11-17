На контейнерных площадках в Петрозаводске начнут убирать мелкий мусор

Власти Петрозаводска заключили с предпринимателем контракт на уборку мелкого мусора с городских контейнерных площадок. Убрать должны будут 158 кубометров мелкого мусора в разных районах Петрозаводска. Работы будут проводиться в том числе по заявкам петрозаводчан, сообщили в мэрии.

Чиновники призвали горожан к ответственному отношению к чистоте. А также напомнили, что выбрасывать на улице старые шины, строительный и другой мусор, требующий специальной утилизации, запрещено. Выносить твердые коммунальные отходы можно только в предназначенные для этого контейнеры.

За уборку контейнерных площадок во дворах отвечают управляющие организации и лица, ответственные за обслуживание многоквартирных домов. О фактах невывоза мусора предлагают сообщать на горячую линию регоператора по телефону: 8 (8142) 79-82-86 с 8:00 до 20:00.

В последние время петрозаводчане активно делятся в соцсети фотографиями замусоренных контейнерных площадок. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»