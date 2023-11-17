По соседству с Карелией возвращают маски

Ограничения, действовавшие в пандемию, снова возвращаются, но не в таком количестве и не повсеместно. В Петербурге масочный режим установили для медицинских учреждений, сообщается в телеграм-канале «Комздрав Спб».

Носить средства защиты обязаны персонал и посетители медучреждений,

Сделано это для профилактики и предупреждения заболевания ОРВИ, гриппом и ковидом. // фото «Петрозаводск говорит»