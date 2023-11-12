Сообщения петрозаводчан о забытой проблеме заполонили соцсеть

Петрозаводчане стали жаловаться в соцсети на забытую проблему. Снег растаял, полчищ крыс пока не видно, но мусорный вопрос снова на повестке дня. На какое-то время горожане забыли о грязи. Минувшей весной вывоз мусора уже вызывал нарекания, о проблеме на время забыли.

В последнее время горожане активно публикуют в пабликах фотографии неопрятных контейнерных площадок для сбора мусора.

Пакеты, грязь, бумажки, коробки, обертки – валяются на подходах к мусорным бакам. Также рядом с некоторыми площадками навалена старая мебель. Грязь царит на Станционной, 26; Октябрьском, 13; Антонова, 7; Антонова, 12; Фролова, 7-б; Лососинском шоссе, 31, корпус 1.

«Зачем нам крытое сооружение для мусорных контейнеров, если их оттуда вытащили. Так лучше, пусть все гниет посреди двора, а чтобы поменьше вывозить, один бак вообще можно перевернуть. Крысы бегают с удовольствием!» - написали горожане в паблике «Подслушано в Птз» о мусорной площадке на Октябрьском, 13. // фото VK-паблик «Подслушано в Птз»