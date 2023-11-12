Хулиганы, позируя на камеру, устроили свинарник в подъезде на Кукковке

Подъезд шестнадцатиэтажки на Кукковке во второй раз подвергся набегу хулиганов.

Утром 5 ноября неизвестные сломали горшки с цветами, раскидали землю по вестибюлю, пытались сломать двери лифта, плевали в подъезде.

Жильцы дома все убрали, но 9 ноября набег повторился снова. Об этом рассказали в сообществе «Кукковка.РФ».

«Сломан ящик для газет, опять горшки с землей и все это на камеру с большим удовольствием», - написали в паблике.

Там же сообщили, что направили запись с «бесноватыми» в полицию. // фото unsplash.com