Петрозаводчан предупредили о яме, убивающей колеса машин

Убивающую колеса транспортных средств яму засыпали щебнем. Об этом сообщили пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии». Но горожане считают такой ремонт неэффективным. Со слов петрозаводчан, с люка подтекает вода, поэтому из ямы выбивает то, чем ее ремонтируют.

Опасный дефект дорожного полотна образовался в районе пересечения улиц Шотмана и Железнодорожная в карельской столице.

Как пишут горожане, попав в нее, в негодность приходят резина и колесные диски. // фото скриншот с камеры наблюдения CityLink