12 ноября 2023, 09:31
Петрозаводчан предупредили о яме, убивающей колеса машин
Дефект засыпали, но горожане считают, что такой ремонт долго не продержится
Убивающую колеса транспортных средств яму засыпали щебнем. Об этом сообщили пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии». Но горожане считают такой ремонт неэффективным. Со слов петрозаводчан, с люка подтекает вода, поэтому из ямы выбивает то, чем ее ремонтируют.
Опасный дефект дорожного полотна образовался в районе пересечения улиц Шотмана и Железнодорожная в карельской столице.
Как пишут горожане, попав в нее, в негодность приходят резина и колесные диски. // фото скриншот с камеры наблюдения CityLink