На карельском озере утонул очередной рыбак

Сотрудники Сортавальского поисково-спасательного отряда нашли тело рыбака в озере Янисъярви. В Карельской республиканской поисково-спасательной службе сообщили, что мужчину искали по просьбе полиции.

К поисковикам обратились из суоярвского отдела МВД. Спасатели исследовали озеро в местечке Лаая и обнаружили труп.

Мужчина утонул в процессе рыбалки, тело достали из воды еще 18 сентября и передали полиции. // Фото: Зинаида Молчанова/fotokto