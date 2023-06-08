На горке на Калинина оборудовали пешеходный переход

Знаки «Пешеходный переход» установили на пересечении улиц Володарского и Калинина в Петрозаводске.

Автомобилистов призывают к осторожности при проезде этого перекрестка. Эта просьба относится и к пешеходам. Перед выходом на проезжую часть горожан просят сперва убедиться в безопасности перехода.

Ранее в администрации столицы Карелии сообщили, что здесь нанесут дорожную разметку.

Пешеходные переходы также организовали в районе дома №2 по улице Питкярантская, на пересечении улиц Корабелов и Антонова, на улице Профсоюзов в районе детского сада №74 «Лучик», на Сулажгорской улице в районе дома №61, на проспекте Невского неподалеку от пересечения с улицей Толстого. // фото Госавтоинспекция Петрозаводска