24 октября 2025, 06:30
Погода

На дорогах сегодня утром может быть непросто

Днем за окном в Карелии потеплеет до 8 градусов
опавшие листья
фото «Петрозаводск говорит»

В Петрозаводске облачно, небольшой дождь, ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +3, +5, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно, на большей части республики небольшой, местами умеренный дождь. Утром местами на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +3 +8.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже, Кондопоге, Медвежьегорске днем +5;

В Олонце, Пудоже днем +6;

В Сортавале днем +7;

В Суоярви днем +4.

Обсудить
Метки: 
гололедица
небольшой дождь
Петрозаводск
Карелия