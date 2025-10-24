24 октября 2025, 06:30
На дорогах сегодня утром может быть непросто
Днем за окном в Карелии потеплеет до 8 градусов
фото «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске облачно, небольшой дождь, ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +3, +5, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно, на большей части республики небольшой, местами умеренный дождь. Утром местами на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +3 +8.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже, Кондопоге, Медвежьегорске днем +5;
В Олонце, Пудоже днем +6;
В Сортавале днем +7;
В Суоярви днем +4.