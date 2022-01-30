На днях в России начнутся погодные аномалии

В самые ближайшие дни температура воздуха в России поднимется существенно выше нормы. Об этом предупредил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

Синоптик сказал, что температурная норма на европейской части страны будет превышена на 4−12 градусов, а в азиатской - на 8−16.

- Ситуация с температурой в России в ближайшие пять дней спокойная — аномалии положительные. На азиатской части страны температура будет выше нормы на 8−12 градусов, а на европейской территории страны — на 4−7 градусов выше нормы, - отметил он.

Вильфанд также добавил, что с 3 февраля в регионах России станет еще теплее.

Так, на востоке европейской части температурные аномалии достигнут 8−12 градусов, на азиатской - 16 градусов. // Фото: Natalia_Kollegova/pixabay.com