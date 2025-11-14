14 ноября 2025, 11:14
На борьбу со снегом в Карелии выйдут более 230 единиц спецтехники
Дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»
Более 230 машин и механизированных средств для уборки снега выйдут предстоящей зимой на региональные дороги Карелии, сообщили в Минтрансе республики.
В этом году закупили дополнительное оборудование. Ее станет больше примерно на 4% по сравнению с прошлым годом.
Дорожные службы уже перешли на круглосуточный режим работы, чтобы своевременно реагировать на дорожную обстановку.
Напомним, к выходным ожидаются похолодание и снег.