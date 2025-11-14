На борьбу со снегом в Карелии выйдут более 230 единиц спецтехники

Более 230 машин и механизированных средств для уборки снега выйдут предстоящей зимой на региональные дороги Карелии, сообщили в Минтрансе республики.

В этом году закупили дополнительное оборудование. Ее станет больше примерно на 4% по сравнению с прошлым годом.

Дорожные службы уже перешли на круглосуточный режим работы, чтобы своевременно реагировать на дорожную обстановку.

Напомним, к выходным ожидаются похолодание и снег.