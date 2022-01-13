На бесплатные лекарства сердечникам выделили почти 58 миллионов рублей

Карелии в этом году из федерального бюджета выделено 57,9 миллионов рублей на льготное обеспечение лекарствами пациентов, перенесших сердечно-сосудистые заболевания. Об этом в своем аккаунте сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Все они включены в специальный регистр.

На бесплатные лекарства могут рассчитывать 3472 человека. Это люди, которые перенесли инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, включая транзиторные ишемические атаки, ангиопластику коронарных артерий и аортокоронарное шунтирование, катетерную абляцию по поводу нарушений ритма.

Министр пояснил, что для того, чтобы получать бесплатные лекарства в течение года после сердечно-сосудистого события, пациенты должны находиться на диспансерном наблюдении в поликлиниках по месту жительства.

Лечащий врач выписывает рецепт в соответствии с перечнем, утвержденным Минздравом России. (фото pixabay.com, Val-gb)