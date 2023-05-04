На базе дома-интерната для ветеранов создадут мастерские для инвалидов

Министр социальной защиты республики Ольга Соколова и директор Петрозаводского дома-интерната для ветеранов Дмитрий Лябегин рассказали Премьер-министру об условиях проживания пожилых людей. Плановая мощность учреждения сегодня составляет 195 мест, в том числе для 72 граждан с полной утратой способности к самообслуживанию созданы специальные отделения интенсивного ухода «Милосердие».

Александр Чепик осмотрел жилые комнаты, столовую, кабинеты для занятий, тренажерный зал, в том числе помещения, где необходимо проведение ремонта. Большое значение в учреждении уделяется организации культурного досуга проживающих, для них проводятся экскурсии, различные событийные мероприятия. Пожилые люди активно привлекаются к занятиям декоративно-прикладным творчеством, адаптивной физической культурой, с 2021 года еженедельно ветераны учреждения посещают плавательный бассейн, с 2023 года – секцию по рекреационному боксу, работает библиотека.

- За последние 3 года наш дом-интернат получил существенную финансовую поддержку со стороны Правительства Карелии: удалось отремонтировать систему отопления, актовый зал, приобрести новую мебель и предметы быта, организовать ремонт 6-го этажа здания. Благодаря республиканской программе «Доступная среда» в учреждении созданы условия для проживания и передвижения маломобильных граждан. Надеемся, что при дальнейшей финансовой поддержке мы сможем в самое ближайшее время провести ремонт кровли здания, приобрести новый специализированный автомобиль, приспособленный для перевозки людей с ограниченными возможностями, – отметил Дмитрий Лябегин.

В настоящее время совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения Республики Карелия прорабатывается вопрос размещения в неиспользуемых помещениях на 1-м этаже здания интерната социально-трудовых мастерских для получателей социальных услуг с инвалидностью.

Ольга Соколова отметила, что сегодня в Петрозаводске и Прионежском районе проживает 145 граждан с 3-й степенью ограничения способности к трудовой деятельности. Родительское сообщество обращает внимание на необходимость дневной занятости для молодых людей с ментальными нарушениями. И подобные мастерские, как и технология сопровождаемого проживания, могут значительно помочь в адаптации людей с инвалидностью.

- Для тех, кто может работать, мы создаем условия для трудоустройства. Для тех, кто по состоянию здоровья имеет серьезные ограничения для работы, необходимы социальные мастерские. По поручению Главы Карелии мы изучили опыт разных регионов, проанализировали возможности и выделили средства на реализацию проекта. Уже завершена проектно-сметная документация на капитальный ремонт помещений для мастерских. Общая стоимость данного проекта составляет порядка 30 млн рублей. Работы планируются в 2024-2025 гг. У таких людей есть будущее, и наша задача – вовлекать их в общество, – поделился Александр Чепик. // Фото: gov.karelia.ru