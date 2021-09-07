Мясников назвал продукт, способный вызвать рак кишечника

Популярный теледоктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал продукт, который может привести к раку толстого кишечника.

К одному из факторов риска онкологического заболевания он отнес чрезмерное употребление красного мяса, пишет «Лента.ру».

«Это то самое пресловутое красное мясо: колбасы, ветчина, сардельки, сосиски, бекон»,

- отметил Мясников. В список он также добавил свинину, говядину и баранину.

По словам врача, онкологи официально рассматривают это мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами. Другими факторами риска рака кишечника, по словам медика, являются наследственность и язвенный колит. (фото ВГТРК, ria.ru)