07 сентября 2021, 07:45
Мясников назвал продукт, способный вызвать рак кишечника
К факторам риска медик отнес чрезмерное потребление красного мяса, наследственность и язвенный колит
Популярный теледоктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал продукт, который может привести к раку толстого кишечника.
К одному из факторов риска онкологического заболевания он отнес чрезмерное употребление красного мяса, пишет «Лента.ру».
«Это то самое пресловутое красное мясо: колбасы, ветчина, сардельки, сосиски, бекон»,
- отметил Мясников. В список он также добавил свинину, говядину и баранину.
По словам врача, онкологи официально рассматривают это мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами. Другими факторами риска рака кишечника, по словам медика, являются наследственность и язвенный колит. (фото ВГТРК, ria.ru)