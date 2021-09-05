Диетологи перечислили продукты для поддержки иммунитета осенью

Россиянам рассказали, какие продукты необходимо включить в рацион питания осенью, чтобы поддержать иммунитет и улучшить настроение. Осенним меню в беседе с RT поделились диетолог, нутрициолог Ирина Писарева и врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Писарева посоветовала употреблять цитрусовые из-за содержащихся в них эфирных маслах, которые улучшают настроение и тонизируют. Специалист советует употреблять полезные жиры, которые содержатся в орехах, оливковом масле, авокадо и жирной рыбе. Писарева рекомендует добавить в меню сезонные овощи. В частности, грибы, тыкву, кабачки, репу, свеклу, капусту. Также она советует включить в рацион побольше лука и чеснока.

Круглова вслед за коллегой посоветовала включить в меню блюда из тыквы, которая является источником бета-каротина и витамина А. Не менее полезны в этот период яблоки, персики, абрикосы, помидоры, огурцы и сладкий болгарский перец.

«Это хорошая профилактика инфекционных заболеваний. Не только в этом состоит польза овощей и фруктов, они еще содержат антиоксиданты и пищевые волокна, которые необходимы»,

- объяснила специалист.

Диетолог предостерегла россиян от риска набрать лишний вес осенью. Такая тенденция связана с ухудшением погоды, объяснила врач.

«Меняется погода, и пациенты начинают в этот период больше есть сладкие продукты, уделять внимание сдобной выпечке в качестве компенсации, чтобы улучшить себе настроение. Помним про это, планируем свой рацион и включаем больше сладких, но натуральных продуктов», - советует Круглова. Она также рекомендует, по желанию, добавить в меню имбирь, чеснок и корицу из-за содержащихся в них антиоксидантов и фитонутриенты. (фото Sabrina_Ripke_Fotografie, pixabay.com)