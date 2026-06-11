Музыкальная валентинка – для ваших любимых

Концерты абонемента «И снова о любви» адресованы романтичным натурам и проходят в одном из самых красивых мест нашего города – Дворце бракосочетаний

В новом сезоне Зал торжественных церемоний Дворца бракосочетаний не просто распахнул свои двери перед любителями и ценителями прекрасного, он превратился в музыкальный салон.

Концерт «Музыкальная валентинка» приурочен ко Дню святого Валентина, который отмечают во многих странах мира. Этот праздник ещё называют Днём всех влюблённых. Обычно в этот день люди признаются друг другу в чувствах и дарят милые презенты.

13 февраля, накануне Дня всех влюблённых, будет звучать музыка, наполненная любовью, светом и нежностью.

Исполнители: заслуженный артист России Михаил Тоцкий (баян, бандонеон, аккордина), лауреат международных конкурсов Струнный квартет Resonance и Илья Романов (контрабас).

В программе: танго, эстрада – музыка итальянских, французских композиторов.

Начало в 19:00, 6+

Билеты можно приобрести здесь.

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