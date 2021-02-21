Мужчины рассказали, какой подарок мечтают получить на 23 февраля

Аналитики сервиса поиску работы SuperJob опросили 1600 мужчин и выяснили, о каких подарках к 23 февраля они мечтают и что им обычно дарят.

Самым желанным оказался смартфон или какая-то техника. Такой подарок хотели бы получить 11 процентов опрошенных. 10 процентов респондентов были бы рады одежде и аксессуарам. Столько же ответили, что им все равно. Деньги хотели бы получить 8 процентов респондентов. 6 процентов участников опроса ответили, что им ничего не нужно, столько же мечтают в День защитника Отечества о проявлении любви, заботы и внимания. Другими подарками, которым бы обрадовались мужчины, стали автомобиль, мотоцикл, парфюмерия, косметика, недвижимость, отдых, алкоголь, оружие, инструменты. Еще 20 процентов респондентов хотели бы получить билеты, книгу, спиннинг, спортивную экипировку, собаку, полезный подарок и другой. 13 процентв затруднились с ответом.

Но не всем мечтам суждено сбыться. Как показал опрос, обычно на 23 февраля мужчинам дарят одежду, аксессуары, парфюмерию, косметику (19%). 15 процентов респондентов вообще ничего не получают в подарок в этот день. 8% получают в подарок бритвенные принадлежности, любовь, заботу и внимание 23 февраля ощущают лишь 5% опрошенных. Еще 3 процентов респондентов получают деньги, по 2 процента – всякую ерунду, открытку, алкоголь и сувениры. «Нужные вещи» получает 1% мужчин, стольким же дарят канцелярские принадлежности. Еще 18% опрошенных получают в подарок ужин в ресторане, автомобильные аксессуары, рыболовный инвентарь, книги, сладости. (фото mirnov.ru)