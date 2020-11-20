Мужчину убили в Петербурге после его просьбы надеть маски в автобусе

53-летнего мужчину обнаружили мертвым в Петербурге после возникшего у него в маршрутке конфликта с двумя пассажирами. Тело мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено вечером 17 ноября на Индустриальном проспекте. Убитым оказался 53-летний житель Мурино, работавший заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра, сообщает РИА Новости.

По данным полиции, мужчина возвращался с корпоратива в автобусе. В пути у него возник конфликт с мужчиной и женщиной, которым он сделал замечание, попросив надеть маски. Ссора переросла в драку, которая продолжилась на улице. В результате 53-летнему мужчине нанесли ножевое ранение. Он умер.

По подозрению в нападении уже задержаны двое уроженцев Оренбургской области: 40-летний мужчина и 34-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В Карелии в последние дни также возникали конфликтные ситуации в общественном транспорте. В одном случае конфликт возник из-за места в автобусе в Петрозаводске. В другом случае двое молодых людей силой вытащили пассажира из автобуса №26 на улице Шотмана и избили. У полиции появилось видео конфликта, подозреваемых в избиении пассажира объявили в розыск. (фото 47channel.ru)