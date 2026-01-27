Мужчину убили в день рождения в российском регионе

В Хабаровске мужчина был убит случайными знакомыми в свой день рождения. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, двое местных жителей - мужчина и женщина - на платформе в ожидании электрички познакомились с другим пассажиром. Тот рассказал, что у него день рождения. Тогда пара предложила новому приятелю поехать к ним на дачу и отпраздновать.

На даче во время застолья между хозяевами и гостем вспыхнул конфликт. Женщина несколько раз ударила его ножом в спину, после чего еще несколько ударов в грудь гостю нанес ее возлюбленный. Потерпевший умер на месте. Осознав содеянное, хозяин позвонил в Следственный комитет и сообщил о случившемся.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц. Подозреваемые арестованы решением суда.

