Мужчину, подозреваемого в двух кражах, разыскивают в Петрозаводске

Полиция опубликовала скриншот с камеры наблюдения в одном из магазинов Петрозаводска.

Запечатленного мужчину пытаются разыскать в городе. Стражи порядка считают, что он может быть причастен к двум кражам.

Полиция вновь обращается за помощью к петрозаводчанам, чтобы установить местонахождение разыскиваемого мужчины. Сведения о его личности и местонахождении можно сообщить по номеру: 8 921-01809-05.