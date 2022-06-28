28 июня 2022, 12:18
Мужчину, подозреваемого в двух кражах, разыскивают в Петрозаводске
Стражам порядка нужна помощь бдительных горожан
Полиция опубликовала скриншот с камеры наблюдения в одном из магазинов Петрозаводска.
Запечатленного мужчину пытаются разыскать в городе. Стражи порядка считают, что он может быть причастен к двум кражам.
Полиция вновь обращается за помощью к петрозаводчанам, чтобы установить местонахождение разыскиваемого мужчины. Сведения о его личности и местонахождении можно сообщить по номеру: 8 921-01809-05.