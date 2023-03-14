Мужчину отправили в лечебницу после совершенного убийства

В Олонецком районе летом было совершено убийство. В квартире в селе Нурмойла было обнаружено тело женщины, следы указывали на то, что умерла она не по естественным причинам. Следователи вышли на 46-летнего местного жителя. Он и стал главным подозреваемым, а впоследствии предстал перед судом.

В момент преступления мужчина был пьян. Следователи считают, что у него была неприязнь к жертве. Мужчина забил жертву до смерти тупым предметом. Была проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Специалисты пришли к заключению, что убийца не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий из-за психического расстройства. Суд отправил мужчину на принудительное лечение. // фото пресс-служба СУСК