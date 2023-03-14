Сообщения об опасных сосульках приходят из разных районов города

Сообщения об опасных сосульках поступают в Единую дежурно-диспетчерскую службу из разных районов Петрозаводска. Где-то ледяные пики еще висят. А где-то уже срываются вниз.

С приходом оттепели сосульки выросли на углу дома №29 на проспекте Невского. Две сосульки нависают со стороны проезжей части. Угроза возникла и по другому адресу на Невского. С крыши дома 316 со стороны тротуара свисают две большие сосульки.

В центре карельской столицы на улице Герцена, с дома №15 с крыши упала наледь. Наледь и сосульки опасно свисают с крыши дома №3 по улице Кирова.

На Сегежской, 8, со стороны первого подъезда такая же картина. На Чернышевского, 15, также угрожающе свисают сосульки. Управляющая компания выставила ограждения.

Петрозаводчан просят быть осторожными. // фото unsplash.com