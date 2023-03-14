Сегежанин бессовестно лишил пожилую соседку шуруповерта

Житель Сегежи пришел в гости к 73-летней знакомой и обокрал ее. Мужчина вынес из квартиры пенсионерки шуруповерт, сообщили в МВД Карелии.

Он сделал это незаметно, и вовсе не потому, что инструмент был нужен в хозяйстве. Злоумышленник продал похищенное. Однако его вычислили и изобличили.

Оказалось, что мужчина причастен еще к целому ряду похожих краж. Сейчас он стал фигурантом уголовного дела. // фото: freepik.com