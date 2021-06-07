Мужчину избили и ограбили в Петрозаводске

35-летний мужчина заявил в полицию о нападении. Со слов потерпевшего, его несколько раз ударил по лицу малознакомый мужчина. После чего сорвал с шеи золотую цепочку.

Как выяснилось, незадолго до этого петрозаводчанин познакомился со своим обидчиком в одном из питейных заведений Голиковки. Мужчины устроили застолье, во время которого между новыми приятелями возник конфликт, рассказали в МВД.

Полицейские установили, что к грабежу приложил руку 36-летний ранее судимый за разбойное нападение житель Петрозаводска. Фигурант уголовного дела заключен под стражу. Расследование продолжается. (фото meme-arsenal.com)