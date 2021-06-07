Два автомобиля столкнулись утром на улице Зайцева

Сегодня в 8:24 в Петрозаводске на пересечении улиц Зайцева и Мелентьевой произошло ДТП. Авария попала в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

На кадрах видно, как один из участников ДТП пытался повернуть налево в сторону набережной Варкауса. Второй автомобиль ехал по Зайцева прямо.

В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.