07 июня 2021, 13:52
Два автомобиля столкнулись утром на улице Зайцева
Городская камера наблюдения сняла жесткую аварию в Петрозаводске
Сегодня в 8:24 в Петрозаводске на пересечении улиц Зайцева и Мелентьевой произошло ДТП. Авария попала в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.
На кадрах видно, как один из участников ДТП пытался повернуть налево в сторону набережной Варкауса. Второй автомобиль ехал по Зайцева прямо.
В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.