07 июня 2021, 13:52
Происшествия

Два автомобиля столкнулись утром на улице Зайцева

Городская камера наблюдения сняла жесткую аварию в Петрозаводске

Сегодня в 8:24 в Петрозаводске на пересечении улиц Зайцева и Мелентьевой произошло ДТП. Авария попала в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

На кадрах видно, как один из участников ДТП пытался повернуть налево в сторону набережной Варкауса. Второй автомобиль ехал по Зайцева прямо.

В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.

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