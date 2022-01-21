Мужчину госпитализировали с Валаама после встречи с быком

Утром 21 января в операционную НИИ им. Джанилидзе Санкт-Петербурга поступил 58-летний работник фермы Валаамской обители. Мужчина пострадал от одного из монастырских быков, сообщает 47news.

«Бык не виноват, он находился в стойле, а работник полез к животному. Оно толкнуло его корпусом. Там узко, ударился об железное. Это не какое-то бешенство... Вот у нас пару лет назад был случай, - выпустили пару быков, они давай друг с другом играть, а в итоге кого видели, на того и неслись. Тут же - несчастный случай. У нас несколько быков. Не помню, как этого звать, но рогов у него нет»,

- рассказал изданию начальник Валаамской фермы отец Агапий.

Известно, что пострадавший мужчина был простым работником на ферме монастыря. Во время встречи с быком он получил перелом ребер. Пострадавшего прооперировали. Фото pixabay.com/VolensNolens