Мужчине не позволили сесть в поезд в Петрозаводске

Сотрудники транспортной полиции пресекли ряд нарушений общественного порядка в поездах, которые шли по Карелии. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по Северо-Западу.

Так, в Петрозаводске стражи порядка не пустили в поезд Санкт-Петербург - Мурманск 28-летнего жителя Мурманской области. Мужчина был пьян, поэтому ему отказали в проезде.

В Сегеже с поезда Москва - Мурманск сняли 41-летнего жителя Самарской области, который выпивал и мешал отдыхать другим пассажирам. А в Кеми с поезда сняли 42-летнего мужчину из Ленинградской области. Дорогу в Мурманск он решил скрасить алкоголем, что не понравилось поездной бригаде.

В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы. // Фото «Петрозаводск говорит»