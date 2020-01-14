14 января 2020, 18:47
Происшествия

Мужчине грозит административная ответственность за кражу селедки

Посетитель гипермаркета в Петрозаводске хотел безуспешно пронести товар мимо кассы

В Петрозаводске за сутки от мелких хищений пострадали два гипермаркета. Сигнализация 14 января срабатывала дважды в 0:02 и в 1:07. По сообщению Росгвардии, 36-летнего петрозаводчанина задержали за кражу продуктов, а 39-летнего мужчину за хищение селедки и лампочки.

Днем ранее в одном из торговых заведений за мелкое хулиганство была задержана 34-летняя женщина. Она нецензурно выражалась в адрес продавцов и посетителей магазина и не
проявляла доброжелательности.

В Сортавале 13 января в 15:12 задержали 52-летнюю посетительницу сетевого магазина, пытавшуюся похитить товар.

Во всех случаях решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

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росгвардия
новости петрозаводска
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Продукты