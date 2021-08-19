Мужчинам в России дали право на общение с внебрачными детьми

Мужчина имеет право заниматься воспитанием своего внебрачного ребенка, причем даже если его мать возражает. Такую позицию высказал Европейский суд по правам человека, пишет «Российская газета».

Всем российским судьям об этом напомнил в обзоре судебной практики Верховный суд РФ.

В суд в Страсбурге обратился гражданин России, который хочет общаться с родной дочкой, родившейся вне официального брака. При этом он не живет вместе с ее матерью с 2010 года, то есть почти с момента появления ребенка на свет.

Женщина записала в качестве отца другого мужчину, с которым она живет. Поэтому биологическому родителю пришлось через суд восстанавливать свое отцовство.

Суд пошел ему навстречу и определил право на общение с ребенком. Но мать не разрешала отцу видеться с дочерью. Сначала мужчина пытался решить вопрос через судебных приставов, потом подал жалобу в Европейский суд. // Фото: csn-tv