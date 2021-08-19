19 августа 2021, 16:00
Россия

Трассу «Кола» перекроют в пятницу на 45 минут

Ладожский мост разведут из-за прохода яхты «Хортица»

20 августа в Ленинградской области будет перекрыто движение на трассе «Кола». Дорога будет закрыта с 10:00 до 10:45, сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Трасса встанет из-за разводки Ладожского моста. В это утро по реке пройдет яхта «Хортица».

Движение транспорта полностью остановится. Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Ленинградская область
трасса Кола
разводка моста
перекрытие движения
яхта
ладожский мост