Мужчина зашел в гости к бывшей жене и обчистил 19-летнюю падчерицу

Юная жительница Кемского района сообщила в полицию о краже личных сбережений. Деньги у 19-летней девушки пропали после визита гостей к ее маме, сообщили в МВД Карелии.

После их ухода дочка обнаружила, что в кошельке нет 10 тысяч рублей. Личность подозреваемого установили сотрудники угрозыска. Оказалось, что это 37-летний бывший муж матери девушки.

Он был в числе гостей и признался, что видел, как вернувшаяся с работы падчерица убрала кошелек с деньгами в шкаф и пошла спать.

Когда застолье подошло к концу и гости начали расходиться, мужчина незаметно взял деньги и скрылся. Похищенное он потратил на алкоголь и поездки на такси. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: Chronomarchie/pixabay.com