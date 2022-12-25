Мужчина заплатил за снегоход больше 600 тысяч рублей и не получил его

Попытка купить снегоход через интернет плохо закончилась для жителя Питкярантского района. Он по ссылке перешел на сайт крупного российского производителя такой техники и не подозревал, что станет жертвой мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина выбрал подходящий снегоход из ряда предложенных моделей и заказал его. Вскоре ему прислали в мессенджере реквизиты для оплаты и трек-номер.

Покупатель перевел полную стоимость техники – то есть 603 тысячи рублей. Он несколько дней ждал свой заказ, но на сайте службы доставки значилось, что груз находится на сортировке.

Мужчина нашел контактные телефоны производителя снегоходов, но ему сообщили, что компания с физическими лицами не работает. Оказалось, он общался со злоумышленниками, которые обманули его. // фото: pixabay.com