Экскаваторщик в Карелии серьезно покалечил рабочего

Следователи направили в суд уголовное дело по обвинению 38-летнего мужчины в нарушении требований безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. В результате действий машиниста экскаватора серьезно пострадал рабочий, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент случился в сентябре текущего года на горнодобывающем предприятии в Костомукше. Машинист экскаватора грузил металлолом в железнодорожные вагоны. Услуги он оказывал как индивидуальный предприниматель.

Мужчина допустил, что в опасной зоне в это время находился рабочий. При движении стрелы экскаватора машинист задел металлоконструкцию на земле, она опрокинулась на рабочего. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред. // фото: СУ СКР по региону