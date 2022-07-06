Мужчина выпил, поругался с незнакомцами и пошел громить чужую машину

Сегежане вызвали полицию, когда увидели, как местный житель громит чужую машину в одном из дворов. В автомобиле оказалось повреждено лакокрасочное покрытие и остались вмятины. Владелец написал заявление в полицию и оценил ущерб в 27 500 рублей.

В причинах поведения мужчины, у которого раньше проблем с законом не было, разбиралась полиция. Оказалось, 64-летний мужчина пришел на день рождения к родственнице. Он перебрал с алкоголем, вышел на улице, где повздорил с окружающими, а злость пошел вымещать на припаркованном неподалеку автомобиле, сообщили в пресс-службе МВД.

В отношении него завели уголовное дело. Мужчину поместили под подписку о невыезде. (фото unsplash.com, Markus Spiske)