11 марта 2023, 09:21
Мужчина в Карелии устроил в своем доме арсенал оружия, его изъяла ФСБ
Жителя Сортавальского района признали виновным по серьезной уголовной статье
В квартире одного из жителей Сортавальского района сотрудники УФСБ Карелии нашли пистолет, множество патронов, затвор магазинной винтовки и взрывчатые вещества. Все опасные предметы изъяли и возбудили уголовное дело, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
Оказалось, ремонт огнестрельного оружия мужчина провел еще в 2020 году и сам изготовил его основные части. Летом прошлого года у него дома обнаружили целый арсенал.
Все оружие и патроны, взрывчатые вещества гражданин хранил без разрешительных документов.
Суд в марте 2023 года рассмотрел его дело и признал виновным. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы, но условно - с испытательным сроком четыре года. // фото: Konstantin Shashkov/ istockphoto.com