Мужчина в Карелии устроил в своем доме арсенал оружия, его изъяла ФСБ

В квартире одного из жителей Сортавальского района сотрудники УФСБ Карелии нашли пистолет, множество патронов, затвор магазинной винтовки и взрывчатые вещества. Все опасные предметы изъяли и возбудили уголовное дело, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Оказалось, ремонт огнестрельного оружия мужчина провел еще в 2020 году и сам изготовил его основные части. Летом прошлого года у него дома обнаружили целый арсенал.

Все оружие и патроны, взрывчатые вещества гражданин хранил без разрешительных документов.

Суд в марте 2023 года рассмотрел его дело и признал виновным. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы, но условно - с испытательным сроком четыре года. // фото: Konstantin Shashkov/ istockphoto.com