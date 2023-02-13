Мужчина в Карелии повадился красть дорогой коньяк

Сотрудники сетевого магазина в Сортавальском районе обнаружили пропажу трех бутылок коньяка с витрины. Каждая стоила 2 600 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, полицейские поняли, что дорогим алкоголем поживился 28-летний ранее судимый горожанин. Его нашли, мужчина признался, что действительно совершил эти кражи.

Сначала унес бутылку в подарок знакомому. Через день вернулся за второй, а спустя час пришел снова. Возбуждены уголовные дела. // фото: freepik.com