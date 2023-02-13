13 февраля 2023, 09:18
Два легковых автомобиля оказались на встречке после ДТП
Авария на улице Мерецкова в Петрозаводске попала в объектив камеры наблюдения
Утро понедельника началось для двух городских автомобилистов с аварии. ДТП случилось около 7:34 на пересечении улиц Мерецкова и Лизы Чайкиной, сообщает dtpptz.ru.
Один из автомобилистов выезжал с Чайкиной и пытался повернуть налево, другой в это время двигался прямо. Итог – оба в конце концов оказались на встречной полосе.
Момент столкновения запечатлела камера наблюдения CityLink. // фото dtpptz.ru