Два легковых автомобиля оказались на встречке после ДТП

Утро понедельника началось для двух городских автомобилистов с аварии. ДТП случилось около 7:34 на пересечении улиц Мерецкова и Лизы Чайкиной, сообщает dtpptz.ru.

Один из автомобилистов выезжал с Чайкиной и пытался повернуть налево, другой в это время двигался прямо. Итог – оба в конце концов оказались на встречной полосе.

Момент столкновения запечатлела камера наблюдения CityLink. // фото dtpptz.ru