Два грузовика ночью вспыхнули в гараже в Кондопоге

Ночью на пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги поступило сообщение о ЧП. Это было в 02:56, в гаражном боксе на Советской улице горел грузовик.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, у КАМАЗа полыхала кабина. За короткое время спасатели сбили пламя и не дали ему распространиться.

Кабина КАМАЗа повреждена на площади три квадратных метра. От огня пострадал и стоявший автомобиль FAW J6. У него оплавились пластиковые элементы на площади 0,5 квадратного метра. Причины возгорания устанавливают специалисты. // фото: freepik.com