Мужчина в Карелии напился и разгромил автомобиль односельчанина

Уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Прионежского района направили в суд. Мужчину обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент случился в мае этого года. Два сельчанина поссорились, один был пьян и решил выместить злость на автомобиле оппонента. Он стал бить ногами по кузову припаркованной во дворе машины, в результате причинил владельцу ущерб более чем на 60 тысяч рублей.

Когда возбудили уголовное дело, агрессор извинился и возместил причиненный вред. Дело рассмотрит мировой судья. // Фото: pxhere.com