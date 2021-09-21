Мужчина в кафе на Кукковке обидел администратора и попал в полицию

О борьбе с хулиганами в заведениях сферы досуга в Карелии рассказали в пресс-службе Росгвардии. Группа задержания вневедомственной охраны трижды за неделю выезжала в кафе и рестораны.

Так, в популярном кафе на Кукковке 28-летний посетитель допустил в отношении администратора заведения противоправные действия. Мужчину задержали.

Другой работник ресторана в Петрозаводске пострадал от действий 43-летнего хулигана. Их пресекли росгвардейцы.

В кафе в селе Янишполе Кондопожского района 40-летняя гостья нецензурно выражалась в адрес других посетителей кафе. Ее тоже задержали и передали полиции. // Фото: 78.rosguard.gov.ru