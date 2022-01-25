Мужчина в Беломорске ограбил магазин: взял водку с пельменями и сбежал

Посетитель одного из магазинов в Беломорске открыто похитил продукты и алкоголь. Он причинил торговой точке ущерб в сумме 900 рублей, но добычу пришлось выбросить в ходе преследования, сообщили в МВД Карелии.

Посетитель положил в корзинку товары, однако на кассе не стал платить, а бросился бежать. Продавцы просили его внести деньги, но он выскочил на улицу.

Сотрудники магазина пустились в погоню. Увидев преследование, злоумышленник бросил похищенное и скрылся. Мужчину нашли сотрудники угрозыска.

Оказалось, что 32-летний житель Беломорска ранее уже был судим за аналогичные действия. Он во всем признался, возбуждено уголовное дело о грабеже. // Фото: cherinfo.ru