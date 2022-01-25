25 января 2022, 13:20
Мужчина в Беломорске ограбил магазин: взял водку с пельменями и сбежал
Полицейские задержали за грабеж ранее судимого жителя Карелии
Посетитель одного из магазинов в Беломорске открыто похитил продукты и алкоголь. Он причинил торговой точке ущерб в сумме 900 рублей, но добычу пришлось выбросить в ходе преследования, сообщили в МВД Карелии.
Посетитель положил в корзинку товары, однако на кассе не стал платить, а бросился бежать. Продавцы просили его внести деньги, но он выскочил на улицу.
Сотрудники магазина пустились в погоню. Увидев преследование, злоумышленник бросил похищенное и скрылся. Мужчину нашли сотрудники угрозыска.
Оказалось, что 32-летний житель Беломорска ранее уже был судим за аналогичные действия. Он во всем признался, возбуждено уголовное дело о грабеже. // Фото: cherinfo.ru