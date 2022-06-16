Мужчина утром ушел из дома и бесследно пропал

Мужчину 1967 года рождения разыскивают в Петрозаводске. Олег Валентинович Семенушков пропал еще 6 июня, сообщили в МВД Карелии.

Он утром ушел из дома на ул. Лизы Чайкиной и больше не вернулся. Местонахождение пропавшего неизвестно.

На вид ему 55 или 60 лет, он худощавый, с серыми глазами. Рост порядка 174 сантиметров. Мужчина был одет в синий джинсовый костюм.

Всех, кто что-то о нем знает, просят сообщить в полицию. Номера телефонов: 8 953 549 69 78, 8 8142 73 92 40 или 02 (с мобильного – 102). // Фото: МВД Карелии