Мужчина утонул в Петрозаводске

В понедельник, 23 марта, группа спасателей Карельской республиканской поисково-спасательной службы в течение пяти часов искала человека, пропавшего в акватории Онежского озера, в районе северной точки бывшего завода «Авангард». Об этом сообщили в госкомитете РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В поисках мужчины с помощью судна на воздушной подушке участвовали четыре работника петрозаводского спасательного отряда.

В итоге пропавший петрозаводчанин 1971 года рождения был найден мертвым. Его тело подняли из воды и передали полиции.

Детали гибели человека не уточняются.