24 марта 2020, 14:23
Происшествия

Мужчина утонул в Петрозаводске

Спасатели пять часов искали человека, пропавшего у завода «Авангард»

В понедельник, 23 марта, группа спасателей Карельской республиканской поисково-спасательной службы в течение пяти часов искала человека, пропавшего в акватории Онежского озера, в районе северной точки бывшего завода «Авангард». Об этом сообщили в госкомитете РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В поисках мужчины с помощью судна на воздушной подушке участвовали четыре работника петрозаводского спасательного отряда.

В итоге пропавший петрозаводчанин 1971 года рождения был найден мертвым. Его тело подняли из воды и передали полиции.

Детали гибели человека не уточняются.

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Метки: 
Петрозаводск
КРПСС
Госкомитет по ОЖ и БН
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