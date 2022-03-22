Мужчина устроил дебош в ресторане в центре Петрозаводска

На пульт отдела вневедомственной охраны Петрозаводска на днях поступил сигнал из охраняемого ресторана, расположенного в центра города. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Администратор заведения рассказал стражам порядка, что один из посетителей устроил дебош - сломал прибор для дезинфекции рук, ударив по нему кулаком. Ущерб составил 4500 рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Тот отказался предъявить документы. Стражи порядка все же смогли установить личность дебошира - им оказался 42-летний петрозаводчанин.

Нарушителя передали полиции. Администрация написала на него заявление. Фото pixabay.com/neshom