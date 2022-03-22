Житель Карелии убил соседа, присяжные признали его виновным

52-летний житель Прионежского района осужден за убийство своего соседа. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Установлено, что в декабре 2020 года обвиняемый нанес своему соседу, который заступился за его сожительницу, удар ножом в грудь. Потерпевший умер на месте.

Дело в отношении убийцы рассматривали присяжные, которые признали его виновным. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Защита не согласилась с приговором и обжаловала его, однако, Верховный суд не стал менять наказание. Приговор был оставлен без изменений. Фото pixabay.com/Inactive_account_ID_249