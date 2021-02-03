Мужчина три месяца не догадывался, что сказочно разбогател

Житель Австралии три месяца не догадывался о том, что стал обладателем настоящего богатства. Все это время он хранил выигрышный лотерейный билет в шкафу у себя дома, сообщает издание Daily Mail.

Розыгрыш лотереи, который принес мужчине целое состояние, прошел еще 24 октября 2020 года. Купленный им билет выиграл 1,6 миллиона австралийских долларов, это больше 92 миллионов рублей.

Победитель рассказал, что по обыкновению проверяет лотерейные билеты раз в три месяца. Когда он наконец достал хранившийся в шкафу все это время билет, он был шокирован.

Австралиец отметил, что с нетерпением ждет того момента, когда обретет финансовую свободу, но, несмотря на это, собирается продолжить работать.

«Я позабочусь о своей семье и выплачу ссуду за жилье», - поделился планами победитель. Фото mk.ru